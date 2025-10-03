Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Abend zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,1 Prozent auf 41,50 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 41,50 USD zu. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 41,68 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 1.568.279 Stück.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 37,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 8,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

