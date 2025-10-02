Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill macht am Donnerstagabend Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,1 Prozent auf 40,17 USD.

Im New York-Handel gewannen die Chipotle Mexican Grill-Papiere um 20:08 Uhr 3,1 Prozent. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,20 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 39,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.001.201 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 39,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,62 Prozent.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 3,06 Mrd. USD gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,21 USD in den Büchern stehen haben wird.

