Aktienkurs aktuell

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

02.10.25 16:10 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Zuletzt sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 39,76 USD zu.

Chipotle Mexican Grill Inc.
33,90 EUR 0,73 EUR 2,19%
Um 15:53 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 39,76 USD zu. Im Tageshoch stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 39,80 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,03 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 308.568 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 40,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 38,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 3,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen