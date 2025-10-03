Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill präsentiert sich am Nachmittag fester

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 40,78 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Chipotle Mexican Grill-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 40,78 USD. In der Spitze gewann die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 40,83 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,27 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 220.062 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 63,65 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2025 auf bis zu 38,31 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 6,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,33 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Chipotle Mexican Grill im vergangenen Quartal 3,06 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Chipotle Mexican Grill-Aktie in Höhe von 1,21 USD im Jahr 2025 aus.

