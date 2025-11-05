Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend mit Aufschlag
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 32,11 USD.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 32,11 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 32,29 USD. Bei 31,60 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.968.326 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. 107,82 Prozent Plus fehlen der Chipotle Mexican Grill-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 31,04 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,28 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Chipotle Mexican Grill mit einem Umsatz von insgesamt 3,00 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,51 Prozent gesteigert.
Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,16 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
