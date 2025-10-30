Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Index im Blick

Der S&P 500 bewegte sich am Donnerstagabend auf rotem Terrain.

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,99 Prozent auf 6.822,34 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54,743 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,458 Prozent auf 6.859,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.890,59 Punkten am Vortag.

Bei 6.880,75 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.820,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,338 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 6.688,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.362,90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.813,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 16,25 Prozent. Bei 6.920,34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit CH Robinson Worldwide (+ 19,71 Prozent auf 154,88 USD), Cardinal Health (+ 15,43 Prozent auf 189,84 USD), Moderna (+ 13,93 Prozent auf 28,14 USD), Fox (+ 8,24 Prozent auf 58,83 USD) und Fox (+ 7,73 Prozent auf 65,51 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Chipotle Mexican Grill (-18,18 Prozent auf 32,53 USD), The Cigna Group Registered (-17,39 Prozent auf 247,10 USD), EMCOR Group (-16,60 Prozent auf 648,00 USD), eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD) und Baxter International (-14,54 Prozent auf 19,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 45.778.972 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,331 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net