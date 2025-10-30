DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin93.128 -1,8%Euro1,1570 -0,3%Öl65,00 +0,2%Gold4.026 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 adidas A1EWWW Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
Top News
Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: Intesa Sanpaolo stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Ausblick: FUCHS SE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Index im Blick

Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

30.10.25 22:32 Uhr
Donnerstagshandel in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der S&P 500 bewegte sich am Donnerstagabend auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baxter International Inc.
16,95 EUR -2,39 EUR -12,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bio-Techne Corp
52,50 EUR -0,50 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
C.H. Robinson Worldwide Inc.
132,00 EUR 24,00 EUR 22,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cardinal Health Inc.
141,10 EUR 1,70 EUR 1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chipotle Mexican Grill Inc.
28,29 EUR -3,01 EUR -9,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
eBay Inc.
73,71 EUR -11,75 EUR -13,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EMCOR Group Inc.
670,40 EUR 4,20 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 42,86%
Charts|News|Analysen
Fox Corp B
46,40 EUR -0,20 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
24,59 EUR 3,46 EUR 16,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
175,76 EUR -3,54 EUR -1,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SVB Financial Group
0,01 USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
The Cigna Group Registered Shs
222,00 EUR -38,80 EUR -14,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.822,3 PKT -68,3 PKT -0,99%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel schlussendlich um 0,99 Prozent auf 6.822,34 Punkte zurück. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 54,743 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,458 Prozent auf 6.859,06 Punkte an der Kurstafel, nach 6.890,59 Punkten am Vortag.

Bei 6.880,75 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.820,69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 0,338 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2025, bei 6.688,46 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.362,90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.10.2024, lag der S&P 500-Kurs bei 5.813,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 16,25 Prozent. Bei 6.920,34 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit CH Robinson Worldwide (+ 19,71 Prozent auf 154,88 USD), Cardinal Health (+ 15,43 Prozent auf 189,84 USD), Moderna (+ 13,93 Prozent auf 28,14 USD), Fox (+ 8,24 Prozent auf 58,83 USD) und Fox (+ 7,73 Prozent auf 65,51 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Chipotle Mexican Grill (-18,18 Prozent auf 32,53 USD), The Cigna Group Registered (-17,39 Prozent auf 247,10 USD), EMCOR Group (-16,60 Prozent auf 648,00 USD), eBay (-15,88 Prozent auf 83,73 USD) und Baxter International (-14,54 Prozent auf 19,16 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 45.778.972 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,331 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

S&P 500-Fundamentaldaten

Die SVB Financial Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Baxter International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baxter International

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baxter International

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.10.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen