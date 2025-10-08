Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill gibt am Mittwochnachmittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 40,59 USD abwärts.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 40,59 USD abwärts. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,26 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,94 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 275.650 Chipotle Mexican Grill-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,73 USD. Dieser Kurs wurde am 13.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,40 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,31 USD am 12.09.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 5,62 Prozent sinken.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Chipotle Mexican Grill-Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Aktie aus.
