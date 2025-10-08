Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill fällt am Abend

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 40,87 USD ab.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 40,87 USD ab. In der Spitze büßte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 40,26 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,94 USD. Zuletzt wechselten 1.057.696 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 63,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 12.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 6,26 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,32 USD, nach 0,33 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Chipotle Mexican Grill im Jahr 2025 1,21 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

