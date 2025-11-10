DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der Chipotle Mexican Grill-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 30,59 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
26,58 EUR 0,23 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,59 USD an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Chipotle Mexican Grill-Aktie sogar auf 31,04 USD. In der Spitze fiel die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 30,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,90 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 503.511 Chipotle Mexican Grill-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie damit 54,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,03 USD. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Abschläge von 1,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 29.10.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,00 Mrd. USD gegenüber 2,79 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.02.2026 vorlegen.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,16 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen