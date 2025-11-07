Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill fällt am Freitagabend
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 30,19 USD abwärts.
Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 30,19 USD abwärts. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie sank bis auf 30,03 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.592.505 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 121,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 30,03 USD erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,55 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 29.10.2025 legte Chipotle Mexican Grill die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,29 USD. Im letzten Jahr hatte Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 0,28 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,51 Prozent auf 3,00 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.02.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,16 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
