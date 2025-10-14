Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 40,81 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 40,81 USD. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 40,06 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 40,09 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 243.313 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,51 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 6,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 3,06 Mrd. USD gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,20 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

