Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Mittwochabend auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 40,18 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Chipotle Mexican Grill-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 40,18 USD zu. Bei 40,22 USD erreichte die Chipotle Mexican Grill-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 39,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 1.385.018 Chipotle Mexican Grill-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2024 bei 66,73 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (38,31 USD). Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 4,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Chipotle Mexican Grill am 29.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

