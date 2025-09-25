Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill verteidigt am Freitagnachmittag Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 39,33 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 15:52 Uhr im New York-Handel bei 39,33 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie zog in der Spitze bis auf 39,46 USD an. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 39,22 USD. Mit einem Wert von 39,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 193.443 Chipotle Mexican Grill-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD an. Mit einem Zuwachs von 69,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Abschläge von 2,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Chipotle Mexican Grill-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

