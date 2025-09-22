Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Donnerstagabend leichter
Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 39,06 USD nach.
Um 20:08 Uhr ging es für die Chipotle Mexican Grill-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 39,06 USD. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 38,84 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,30 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 875.406 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,73 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 70,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Am 12.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 38,31 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Chipotle Mexican Grill hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,33 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,97 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,06 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
