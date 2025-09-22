Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Chipotle Mexican Grill im Fokus

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 39,06 USD ab.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,2 Prozent auf 39,06 USD ab. Das Tagestief markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 38,84 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 39,30 USD. Zuletzt wechselten via New York 317.743 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,73 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 70,84 Prozent könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,31 USD ab. Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 1,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,06 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 2,97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 29.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

