Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Chipotle Mexican Grill am Freitagnachmittag zu

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Chipotle Mexican Grill zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 42,04 USD.

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 42,04 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,30 USD aus. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 362.176 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 66,73 USD markierte der Titel am 13.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Kursplus von 58,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2025 bei 38,31 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie 9,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Chipotle Mexican Grill-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Chipotle Mexican Grill veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 3,06 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

In der Chipotle Mexican Grill-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

