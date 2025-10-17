Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Chipotle Mexican Grill am Freitagabend ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 41,65 USD.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 41,65 USD. Bei 41,61 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 41,78 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 885.673 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 60,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,31 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 8,02 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Chipotle Mexican Grill gewährte am 23.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chipotle Mexican Grill ein EPS von 0,33 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,06 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 2,97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Chipotle Mexican Grill-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,20 USD je Aktie belaufen.

