Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Nachmittag stabil
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Im New York-Handel kam die Chipotle Mexican Grill-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 41,23 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 41,23 USD. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie legte bis auf 41,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 41,08 USD markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,34 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 418.097 Chipotle Mexican Grill-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2024 auf bis zu 66,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 61,87 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 38,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Chipotle Mexican Grill-Aktie mit einem Verlust von 7,07 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Chipotle Mexican Grill-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,32 USD gegenüber 0,33 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 3,06 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 2,97 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,20 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen