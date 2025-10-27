Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Montagabend mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 41,03 USD ab.

Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 41,03 USD. Im Tief verlor die Chipotle Mexican Grill-Aktie bis auf 40,95 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 41,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Chipotle Mexican Grill-Aktien beläuft sich auf 1.014.615 Stück.

Bei einem Wert von 66,73 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2024). Gewinne von 62,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,31 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie ist somit 6,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,06 Mrd. USD im Vergleich zu 2,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Chipotle Mexican Grill wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Chipotle Mexican Grill ein EPS in Höhe von 1,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

