Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend im Minusbereich

29.08.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 42,10 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 42,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,78 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 957.615 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 58,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,18 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 2,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 22.10.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

