Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,7 Prozent auf 42,10 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Chipotle Mexican Grill nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 42,10 USD. Zwischenzeitlich weitete die Chipotle Mexican Grill-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 41,78 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,30 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 957.615 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Am 13.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,73 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 58,50 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,18 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2025). Der derzeitige Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt somit 2,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Chipotle Mexican Grill-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,32 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,33 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Chipotle Mexican Grill 3,06 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Chipotle Mexican Grill wird am 22.10.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie.
Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus
Bill Ackman greift durch und stockt auf: So investierte sein Hedgefonds im vierten Quartal 2024
