Aktie im Blick

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend fester

09.10.25 20:24 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend fester

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Chipotle Mexican Grill konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 41,16 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
35,68 EUR 0,37 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die Chipotle Mexican Grill-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 41,16 USD nach oben. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 41,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,98 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.236.540 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Am 13.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Chipotle Mexican Grill-Aktie derzeit noch 62,12 Prozent Luft nach oben. Bei 38,31 USD erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie 6,92 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chipotle Mexican Grill in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,06 Mrd. USD im Vergleich zu 2,97 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Chipotle Mexican Grill einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

