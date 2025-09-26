DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.275 +0,1%Nas22.564 +0,4%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,69 -3,0%Gold3.827 +1,7%
Kursverlauf

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend im Aufwind

29.09.25 20:25 Uhr
Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill am Abend im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 40,19 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
34,48 EUR 0,88 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Chipotle Mexican Grill legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 40,19 USD. Kurzfristig markierte die Chipotle Mexican Grill-Aktie bei 40,37 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 40,19 USD. Der Tagesumsatz der Chipotle Mexican Grill-Aktie belief sich zuletzt auf 675.854 Aktien.

Am 13.12.2024 markierte das Papier bei 66,73 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Chipotle Mexican Grill-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2025 Kursverluste bis auf 38,31 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Chipotle Mexican Grill-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Chipotle Mexican Grill am 23.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,33 USD je Aktie erzielt worden. Chipotle Mexican Grill hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,06 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,21 USD je Chipotle Mexican Grill-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

Wette auf Tech-Giganten: So war Bill Ackmans Hedgefonds im zweiten Quartal 2025 investiert

Bewegung bei Aktien von Uber, Google & Co.: So war Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025 investiert

Freundlicher Handel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Ende des Dienstagshandels im Plus

In eigener Sache

Chipotle Mexican Grill und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

mehr Analysen