So entwickelt sich Chipotle Mexican Grill

Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 39,86 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Chipotle Mexican Grill Inc.
34,48 EUR 0,88 EUR 2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,86 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 39,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 217.059 Chipotle Mexican Grill-Aktien.

Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 40,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD in den Büchern standen.

Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Chipotle Mexican Grill-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com

Nachrichten zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Chipotle Mexican Grill Inc.

DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill BuyBTIG Research
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformBMO Capital Markets
18.04.2019Chipotle Mexican Grill OutperformTelsey Advisory Group
07.02.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
24.07.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
11.06.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
25.04.2019Chipotle Mexican Grill Market PerformCowen and Company, LLC
25.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
17.04.2019Chipotle Mexican Grill HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
23.05.2019Chipotle Mexican Grill UnderperformBMO Capital Markets
01.10.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformOppenheimer & Co. Inc.
27.08.2018Chipotle Mexican Grill UnderperformWedbush Morgan Securities Inc.
07.02.2018Chipotle Mexican Grill SellStifel, Nicolaus & Co., Inc.
31.01.2018Chipotle Mexican Grill SellDeutsche Bank AG

