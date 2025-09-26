Chipotle Mexican Grill Aktie News: S&P 500 Aktie Chipotle Mexican Grill tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Chipotle Mexican Grill. Die Chipotle Mexican Grill-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 39,86 USD ab.
Um 15:53 Uhr rutschte die Chipotle Mexican Grill-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,86 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Chipotle Mexican Grill-Aktie ging bis auf 39,76 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 217.059 Chipotle Mexican Grill-Aktien.
Bei 66,73 USD erreichte der Titel am 13.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Chipotle Mexican Grill-Aktie somit 40,27 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 38,31 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Chipotle Mexican Grill 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 23.07.2025 hat Chipotle Mexican Grill in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 USD. Im Vorjahresviertel hatte Chipotle Mexican Grill 0,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,06 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,97 Mrd. USD in den Büchern standen.
Chipotle Mexican Grill dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,21 USD je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Buy
|BTIG Research
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Outperform
|Telsey Advisory Group
|07.02.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|11.06.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|25.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|17.04.2019
|Chipotle Mexican Grill Hold
|Maxim Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.05.2019
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|BMO Capital Markets
|01.10.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|27.08.2018
|Chipotle Mexican Grill Underperform
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.02.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|31.01.2018
|Chipotle Mexican Grill Sell
|Deutsche Bank AG
