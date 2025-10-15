DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.285 +0,2%Top 10 Crypto15,40 -5,2%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.603 -1,0%Euro1,1618 +0,1%Öl62,18 -0,2%Gold4.179 +0,9%
Chordia Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

15.10.25 06:35 Uhr
Chordia Therapeutics ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chordia Therapeutics die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chordia Therapeutics ein EPS von -9,910 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 26,030 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chordia Therapeutics -31,110 JPY je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.net

