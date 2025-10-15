Chordia Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chordia Therapeutics ließ sich am 14.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chordia Therapeutics die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -5,60 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Chordia Therapeutics ein EPS von -9,910 JPY in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 26,030 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chordia Therapeutics -31,110 JPY je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
