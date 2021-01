Zocker auf falscher Fährte

Aktien in diesem Artikel TUI 4,22 EUR

3,97% Charts

News

Analysen

Nicht wenige witterten eine Kaufchance. Schließlich würde der Konzern zu den Gewinnern der Erholung der Reisetätigkeiten nach Corona gehören, so die Überlegung. Die Zockergemeinde trieb den Titel in der Spitze auf beinahe 5 Euro nach oben. Was dabei übersehen wurde: TUI führt aktuell die jüngst auf der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung durch. Dabei will der Staat bei TUI einsteigen und den Konzern damit mehr oder weniger vor der Pleite bewahren. Denn bekanntermaßen ist durch die Pandemie das Reisegeschäft völlig zusammengebrochen. Was den Kurs also einknicken ließ, war nichts anderes als der Bezugsrechtsabschlag im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung. "TUI hätte also mit 3,42 Euro eröffnen müssen und zu diesem Kurs hätte der Aktionär nichts gewonnen oder verloren gehabt, da er noch Bezugsrechte für 2,02 Euro besessen hätte", rechnet Börsenexperte Matthias Schmitt von finanzgeschichten.com vor. Stattdessen standen Aktie und Bezugsrecht gemeinsam in der Spitze bei beinahe 8 Euro, woraus sich ein Plus von beinahe unfassbaren 46,4 Prozent gegenüber dem Vortagesstand errechnet. Unter Berücksichtigung aller neuen Aktien ist der Börsenwert von TUI nun beinahe so hoch wie vor der Corona-Krise. Da aber in den Sternen steht, ob und wann das Reisegeschäft wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren wird, macht diese Bewertung wenig Sinn. Wir raten spekulativen Anlegern daher zu einer Short-Spekulation auf TUI. Dazu geeignet ist etwa ein Turbo von Société Générale (ISIN DE000CL29GH9).

Christian Scheid ist seit rund 18 Jahren als Wirtschafts- und Finanzjournalist tätig, davon seit circa zehn Jahren als freier Autor. Aktuell schreibt er für mehrere deutschsprachige Fachmagazine und -zeitungen in den Bereichen Aktien und Derivate, darunter Börse Online, Capital, Euro am Sonntag und Zertifikate // Austria. Per 1. Juli 2014 kehrte er zum ZertifikateJournal zurück, wo er bis Ende 2009 schon einmal tätig war und die damalige Österreich-Ausgabe des ZJ verantwortete. Hier können Sie sich zum Gratis-Newsletter anmelden: ZertifikateJournal



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.