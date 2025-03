Cipollone sieht Argumente für mehr EZB-Zinssenkungen

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die jüngste Aufwertung des Euro und der Rückgang der Energiepreise sind nach Aussage von EZB-Direktor Piero Cipollone Argumente für weitere Zinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). In einem Interview mit der Zeitung Expansion sagte Cipollone, dass "sich wichtige Fakten ergeben haben, die die Argumente für eine weitere Zinssenkung verstärkt haben". Der Euro hat in den vergangenen Wochen gegenüber dem US-Dollar aufgewertet, was die Preise für viele Importe senkt. Gleichzeitig sanken die Energiepreise auf den Weltmärkten, was ebenfalls darauf hindeutet, dass die Inflation schwächer ausfallen wird als erwartet.

Cipollone sagte, höhere US-Zölle auf Importe aus der Europäischen Union würden ebenfalls dazu beitragen, den Preisanstieg zu dämpfen. "Sollten die USA Zölle auf europäische Exporte erheben, hätte dies negative Auswirkungen auf die Nachfrage, was den Abwärtstrend der Inflation noch verstärken würde", sagte er.

Die Trump-Regierung hat angekündigt, am 2. April neue Zölle bekannt zu geben, die voraussichtlich auch höhere Abgaben auf einige Importe aus der EU umfassen werden. "Wir werden unser Inflationsziel wahrscheinlich früher erreichen, als unsere jüngsten Prognosen anzeigen", sagte Cipollone. "Die gegenwärtigen Bedingungen lassen es denkbar erscheinen, dass die Geldpolitik weniger restriktiv sein wird."

