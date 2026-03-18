DAX22.832 -2,9%Est505.597 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2300 -3,9%Nas22.152 -1,5%Bitcoin60.437 -2,8%Euro1,1488 +0,3%Öl113,1 +3,1%Gold4.537 -6,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Vonovia A1ML7J Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB im Fokus: DAX tiefrot -- Micron-Zahlen: Gewinn vervielfacht -- Fed-Zinsen bleiben stabil -- Samsung, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Tesla, NVIDIA, BYD, Gold und Silber im Fokus
Top News
Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe Kommt die Cerebras-Aktie im April? NVIDIA-Herausforderer vor Börsengang unter der Lupe
DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus DAX mit neuem Kursrutsch unter 23.000er-Marke - Steigender Ölpreis und EZB im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bank of England lässt Leitzins unverändert

19.03.26 13:10 Uhr

Von Paul Hannon

DOW JONES--Die Bank of England (BoE) hat signalisiert, dass sie bereit sei, ihren Leitzins anzuheben, um einem durch den Krieg im Nahen Osten getriebenen Anstieg der Inflation entgegenzuwirken. Sie werde jedoch nichts überstürzen, da Dauer und Ausmaß der Störung der Energieversorgung ungewiss blieben. Anstatt den Zins zu senken, beließ die BoE ihren Leitzins bei 3,75 Prozent. Dies spiegelt wider, wie der Konflikt die Aussichten für die Volkswirtschaften weltweit verändert hat.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 08:10 ET (12:10 GMT)