Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 133,36 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 133,36 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 136,26 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 133,62 USD. Zuletzt wechselten via New York 180.744 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,866 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
