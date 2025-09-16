Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 134,42 USD zu.

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 134,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 137,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 135,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 311.586 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

