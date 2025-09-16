DAX23.883 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.122 -0,4%Nas22.527 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1735 +0,1%Öl67,03 -0,9%Gold3.839 +0,1%
Notierung im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag gestärkt

30.09.25 16:10 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 134,42 USD zu.

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 134,42 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 137,88 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 135,87 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 311.586 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

