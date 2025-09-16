Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend mit sattem Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 135,03 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 6,3 Prozent im Plus bei 135,03 USD. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 137,78 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,50 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1.141.162 Aktien.

Am 12.08.2025 äußerte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

