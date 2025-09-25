DAX23.733 +0,8%ESt505.498 +1,0%Top 10 Crypto15,22 -0,3%Dow46.140 +0,4%Nas22.353 -0,1%Bitcoin93.339 -0,1%Euro1,1693 +0,3%Öl70,68 +1,5%Gold3.780 +0,8%
Aktie im Blick

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 125,50 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 125,50 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,60 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,66 USD. Zuletzt wechselten 128.715 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

