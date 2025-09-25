Aktie im Blick

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

26.09.25 16:10 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 125,50 USD.

