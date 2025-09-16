Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 4,9 Prozent auf 125,16 USD nach.
Um 20:07 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 4,9 Prozent auf 125,16 USD ab. In der Spitze büßte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 124,31 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 127,52 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 879.664 Aktien.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 12.08.2025.
Laut Analysten dürfte Circle Internet Group im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD einfahren.
