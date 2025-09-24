Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,1 Prozent bei 126,19 USD.

Die Circle Internet Group-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 126,19 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 124,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 127,52 USD. Bisher wurden via New York 315.982 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,866 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

