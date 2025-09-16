DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.312 +0,8%Nas22.479 +0,4%Bitcoin93.884 +0,5%Euro1,1704 +0,3%Öl70,03 +0,6%Gold3.775 +0,7%
Blick auf Circle Internet Group-Kurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend freundlich

26.09.25 20:24 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend freundlich

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
110,00 EUR -1,50 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 127,48 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,16 USD zu. Bei 124,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 502.735 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

