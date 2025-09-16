Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend freundlich
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,3 Prozent auf 127,48 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 128,16 USD zu. Bei 124,66 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 502.735 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Bitcoin zwischen Rekord und Rücksetzer: Bernstein prognostiziert Kurs von 200.000 US-Dollar
Bullish-Aktie nach Mega-IPO weiter nicht zu bremsen: Auch Cathie Wood deckte sich mit Bullish-Aktien ein
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.