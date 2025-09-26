Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group springt am Nachmittag hoch
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 5,1 Prozent auf 133,44 USD zu.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 5,1 Prozent auf 133,44 USD zu. Bei 133,71 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 129,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 258.626 Circle Internet Group-Aktien.
Circle Internet Group gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,866 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
