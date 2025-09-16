DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,42 -3,1%Dow46.269 -0,1%Nas22.573 -0,1%Bitcoin96.638 -0,8%Euro1,1736 +0,1%Öl67,02 -0,9%Gold3.845 +0,3%
Circle Internet Group im Blick

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit positiven Vorzeichen

30.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 133,81 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 133,81 USD zu. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 137,88 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,87 USD. Zuletzt wechselten via New York 711.919 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,866 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

