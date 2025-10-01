DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.092 +3,0%Euro1,1735 ±-0,0%Öl65,52 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Circle Internet Group im Fokus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend fester

01.10.25 20:24 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 133,13 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Circle Internet Group
116,50 EUR 1,50 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Bei 137,25 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,62 USD. Zuletzt wechselten 768.078 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,866 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

