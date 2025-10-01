Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend fester

Circle Internet Group im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 133,13 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Bei 137,25 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,62 USD. Zuletzt wechselten 768.078 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,866 USD je Aktie aus.

