Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 133,13 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:08 Uhr 0,4 Prozent. Bei 137,25 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,62 USD. Zuletzt wechselten 768.078 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Circle Internet Group ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,866 USD je Aktie aus.
