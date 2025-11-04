Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Dienstagabend kräftig

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 6,5 Prozent auf 110,21 USD ab.

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 6,5 Prozent auf 110,21 USD. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 110,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,59 USD. Zuletzt wechselten 957.899 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD ausweisen wird.

