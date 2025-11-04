DAX23.930 -0,8%Est505.654 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,18 -0,2%Nas23.537 -1,3%Bitcoin89.212 -3,5%Euro1,1494 -0,2%Öl64,51 -0,5%Gold3.969 -0,8%
Fokus auf Aktienkurs

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag im Minus

04.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 115,25 USD.

Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 115,25 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 111,11 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 113,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 349.247 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.08.2025 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Analysten gehen davon aus, dass Circle Internet Group 2025 einen Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

