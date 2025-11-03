Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Montagabend tief

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 6,3 Prozent auf 118,92 USD abwärts.

Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 118,92 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 117,91 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,38 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 788.180 Circle Internet Group-Aktien.

Am 12.08.2025 lud Circle Internet Group zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,888 USD je Circle Internet Group-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

