Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag in Rot

03.11.25 16:08 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,7 Prozent auf 122,34 USD ab.

Das Papier von Circle Internet Group befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,7 Prozent auf 122,34 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 121,00 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,38 USD. Zuletzt wurden via New York 191.926 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Verlust in Höhe von -1,888 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

