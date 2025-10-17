Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag ins Minus

DAX23.894 -1,6%Est505.622 -0,5%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,38 -3,7%Nas22.538 -0,1%Bitcoin90.375 -2,2%Euro1,1664 -0,2%Öl61,15 +0,2%Gold4.255 -1,7%
So bewegt sich Circle Internet Group

17.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 125,07 USD ab.

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 125,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 123,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 125,00 USD. Zuletzt wurden via New York 257.968 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

