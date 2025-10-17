Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag ins Minus
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 125,07 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 125,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 123,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 125,00 USD. Zuletzt wurden via New York 257.968 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Lohnt sich ein Krypto-Investment noch? Das sagen die Experten von Jefferies
Aktien von Deutsche Börse und Circle uneins: Erste Stablecoin-Partnerschaft in Europa
US-Börsengang: Krypto-Aktie CoinShares soll an die NASDAQ kommen
Übrigens: Circle Internet Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Circle Internet Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Circle Internet Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Circle Internet Group
Analysen zu Circle Internet Group
Keine Analysen gefunden.