Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Nachmittag ins Minus

So bewegt sich Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,6 Prozent auf 125,07 USD ab.

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,6 Prozent auf 125,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 123,45 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 125,00 USD. Zuletzt wurden via New York 257.968 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 12.08.2025 vor.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,842 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

