Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend mit Kurseinbußen

17.10.25 20:23 Uhr
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 126,42 USD.

Circle Internet Group
110,00 EUR -0,50 EUR -0,45%
Das Papier von Circle Internet Group befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,6 Prozent auf 126,42 USD ab. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 123,11 USD. Bei 125,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 872.854 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Circle Internet Group veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Circle Internet Group am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 18.11.2026.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,842 USD je Circle Internet Group-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

