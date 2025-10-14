Neue Funktionen als Erstes nutzen
Rekordeinnahmen sorgen bei Citigroup für Gewinnanstieg. China kämpft 'Zollkrieg' mit USA bis zum Ende. European Lithium verkauft Critical Metals-Beteiligung. Medios-Aktie ersetzt Ceconomy im SDAX. US-Deal könnte Trendwende für Novo Nordisk bringen. Erstnotiz der thyssenkrupp-Tochter TKMS für den 20. Oktober geplant. JPMorgan mit Gewinnsprung. Goldman Sachs steigert Gewinn dank Rekordeinnahmen.
