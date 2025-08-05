DAX24.158 -0,1%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.180 -0,4%Euro1,1635 -0,3%Öl66,79 +0,6%Gold3.389 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Notierung im Fokus

Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies macht am Mittag Boden gut

08.08.25 12:05 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies macht am Mittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 3,36 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
3,46 EUR 0,26 EUR 8,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:01 Uhr ging es für das Clara Technologies-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 3,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,42 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.323 Clara Technologies-Aktien.

Clara Technologies ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Clara Technologies ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Clara Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht

Clara Technologies-Aktie: Setzt sich die Talfahrt auch in der neuen Woche fort?

Clara Technologies-Aktie: Wochenverlust von über 30 Prozent - was Anleger jetzt wissen müssen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung