Clara Technologies Aktie News: Clara Technologies macht am Mittag Boden gut

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Clara Technologies. Zuletzt sprang die Clara Technologies-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 4,3 Prozent auf 3,36 EUR zu.

Um 12:01 Uhr ging es für das Clara Technologies-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 3,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Clara Technologies-Aktie bei 3,42 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,28 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.323 Clara Technologies-Aktien.

Clara Technologies ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 28.02.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Clara Technologies ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Clara Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

