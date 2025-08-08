Clara Technologies Aktie News: Anleger schicken Clara Technologies am Montagnachmittag ins Plus
Die Aktie von Clara Technologies zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Clara Technologies-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 3,22 EUR.
Das Papier von Clara Technologies legte um 16:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 3,22 EUR. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.331 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.
