DAX24.070 -0,4%ESt505.335 -0,2%Top 10 Crypto16,64 +2,4%Dow44.081 -0,2%Nas21.494 +0,2%Bitcoin103.251 +0,8%Euro1,1599 -0,4%Öl66,56 +0,4%Gold3.348 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX schwach -- Wall Street stabil -- AMC dämmt Verluste deutlich ein -- TUI, DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast Novo Nordisk-Aktie kaum bewegt: Erholung nach Rückschlag bei Eli Lilly stoppt fast
Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider! Multitude: Attraktive Bewertung, hohe Dividendenrendite und überzeugte Insider!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Blick auf Clara Technologies-Kurs

Clara Technologies Aktie News: Anleger schicken Clara Technologies am Montagnachmittag ins Plus

11.08.25 16:09 Uhr
Clara Technologies Aktie News: Anleger schicken Clara Technologies am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Clara Technologies zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Clara Technologies-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 3,22 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Clara Technologies
3,26 EUR 0,10 EUR 3,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Clara Technologies legte um 16:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 2,5 Prozent auf 3,22 EUR. Die Clara Technologies-Aktie legte bis auf 3,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 3,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 250.331 Clara Technologies-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.04.2025 hat Clara Technologies in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Clara Technologies-Aktie

Clara Technologies-Aktie reagiert mit Kursrückgang auf Vorlage des Monatsberichts

Clara Technologies-Aktie mit Erholung: Kurssturz im Blick - Große Erwartungen an Quartalsbericht

Clara Technologies-Aktie: Setzt sich die Talfahrt auch in der neuen Woche fort?

Ausgewählte Hebelprodukte auf Clara Technologies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Clara Technologies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Clara Technologies

DatumMeistgelesen
Wer­bung