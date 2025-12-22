Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX stabil erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- US-Regierung erzielt Preisdeal mit Merck, Roche, Novartis und Co. -- Gold, Amazon im Fokus
Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss. E-Auto-Kaufprämie könnte Absatz von VW, BMW, Mercedes-Benz und Co. stark steigern. BVB siegt 2:0 gegen Gladbach.
Entdecke die Börsenstars von morgen!
Immer einen Schritt voraus: finanzen.net SmartCaps ist die Heimat für Europas spannendste Small- & Mid-Cap-Aktien – mit täglichen Analysen und klaren Investment-Ideen für dein Renditepotenzial.Zu finanzen.net SmartCaps
Umfrage
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit bei ihrer Geldanlage?