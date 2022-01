CMC Markets: DAX präsentiert sich weiter sehr stabil - Sektor-Rotation in Blue Chips dauert an

DAX präsentiert sich weiter sehr stabil - Sektor-Rotation in Blue Chips dauert an Es bleibt weiter festzuhalten, dass sich die Aktienmärkte angesichts der anstehenden Veränderungen in der geldpolitischen Landschaft und der sich beschleunigenden Zinswende-Pläne der US-Notenbank immer noch sehr stabil präsentieren. Mehr ist vor diesem Hintergrund nicht zu erwarten. Auch der Deutsche Aktienindex pendelt zum heutigen Wochenstart weiter um die 16.000er Marke und liegt damit keine zwei Prozent unter seinem Allzeithoch.



Vor einem Jahr wurde noch mit einer ersten Zinserhöhung der Fed im April 2024 gerechnet. Jetzt dürfte es nicht mal mehr drei Monate dauern, bis man in Washington das erste Mal an der Zinsschraube dreht. Die Märkte sind bereits dabei, bis Ende des Jahres vielleicht sogar vier statt drei Leitzinsanhebungen der US-Notenbank als Basis-Szenario einzupreisen.



Eine größere Korrektur ist dennoch ausgeblieben. Stattdessen beschleunigt sich ein weiteres Mal die Sektor-Rotation rein in Blue Chips unter teilweise starken Verkäufen von wachstumsstarken Aktien. Vor allem bei den Unternehmen, die noch keine Gewinne in Aussicht stellen können.



Noch ist nicht klar, wie die Fed im weiteren Verlauf des Jahres mit der Zinswende genau verfahren wird. Vielleicht hoffen einige Anleger, die jetzt an Aktien festhalten, dass die Notenbank in ihrer Sitzung später in diesem Monat wieder mehr Zuckerbrot verteilen wird, nachdem sie den Märkten eine Zeit lang mit der Peitsche eingeheizt hat. Im Moment wollen die Zentralbanken aber nur eines: wieder die Kontrolle über die Inflation erlangen. Und dieser Prozess kann durchaus noch ein paar Monate dauern und belastend auf den Aktienmarkt wirken.

