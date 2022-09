Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Nachmittag gefragt

Das Papier von Coca-Cola legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 62,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Coca-Cola-Aktie bei 62,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 62,06 EUR. Zuletzt wechselten 5.020 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (65,16 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2022. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 3,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 45,03 EUR. Dieser Wert wurde am 02.10.2021 erreicht. Mit Abgaben von 39,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 68,50 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Coca-Cola am 26.07.2022. Das EPS wurde auf 0,70 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,68 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.325,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.100,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Coca-Cola einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

