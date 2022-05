Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Coca-Cola-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 05.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 61,42 EUR. Bei 61,48 EUR markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 6.284 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2022 markierte das Papier bei 62,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coca-Cola-Aktie derzeit noch 2,49 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2021 auf bis zu 43,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Coca-Cola-Aktie 39,83 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 67,17 USD an.

Am 25.04.2022 legte Coca-Cola die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.491,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Coca-Cola einen Umsatz von 9.000,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Coca-Cola am 27.07.2022 präsentieren.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,65 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Coca-Cola-Aktie ein

Berkshire Hathaway-Aktie schwächer: Berkshire Hathaway von Warren Buffett hält operativen Gewinn stabil

Strategie: Mit Dividenden gegen die Inflation

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola Co.

Bildquellen: Kestutis Zitinevicius / Shutterstock.com